Lotta scudetto, Donnarumma a sorpresa: “Sarei contento se succedesse”

Gianluigi Donnarumma è intervenuto questa sera al “Peppy Night Show” su Canale 21. L’ex portiere del Milan, ora in forza al Paris Saint Germain, ha parlato, tra le altre cose, del suo amore per Napoli, terra d’origine della sua famiglia:

“Non lo so perché dal mio approdo al Milan ci sono stati dubbi sul mio amore per Napoli. Eppure se son qui è perché amo la mia città e amo Napoli, non c’è dubbio su questo“

“Dopo la partita tra Milan e Napoli ero a cena con tutta la mia famiglia, uno dei miei parenti mi dice ‘facciamo un video scherzo a un nostro zio’. Dopodiché mi contattò un mio amico e mi manda il video e dissi a questo mio parente ‘A chi hai mandato il video’ e lui mi rispose ‘Guarda che ce l’hanno tutti’. Andai a dormire pensando ‘Riman succere nu burdell‘ (‘domani succede un macello’, ndr)”

Donnarumma Milan

Il classe ’99, cresciuto in rossonero, ha poi espresso un commento anche sulla possibile vittoria dello scudetto del Napoli, in lotta con il Milan:

“Abbiamo un sogno nel cuore… contento se succedesse? Troppo. Troppo“.

Donnarumma: “Ho una promessa con Raiola. Galliani come un papà”

Donnarumma ha poi continuato parlando anche del suo rapporto con Raiola:

“Vi racconto una cosa… quando persi la gara con il Real Madrid l’anno scorso, lui mi mandò un bellissimo messaggio. Mi scrisse una cosa che tutt’ora conservo. E poi mi deve una promessa, che rivelerò solo quando accadrà“

“La prima persona che ha creduto in me è stato il dottor Galliani, per me è stato come un papà. E poi devo ringraziare Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile del Milan“