Novità sul recupero di Maignan: il piano del Milan

Continua spedito il programma di amichevoli del Milan che, dopo aver affrontato Arsenal e Liverpool a Dubai, si appresta a tornare in Europa (Eindhoven, ndr) in vista dell’ultimo incontro prima della ripresa del campionato contro il PSV.

Mister Pioli, tra infortuni e giocatori impegnati al Mondiale, dovrà ancora fare a meno della maggior parte dell’11 titolare.

Una delle assenze più pesanti e incisive sarà sicuramente quella di Mike Maignan, reduce da un doppio infortunio al polpaccio che lo tiene fermo ai box da ormai 3 mesi.

Il portiere rossonero sta lavorando per tornare al meglio ma senza forzare i tempi, continuando il piano di recupero personalizzato che gli è stato affidato.

Maignan Milan Recupero

Recupero Maignan: cosa filtra sulle sue condizioni

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, il suo rientro ufficiale in campo potrebbe ancora slittare (era previsto un suo impegno per la gara con il PSV), con la gara contro la Salernitana nel mirino.

“Mike Maignan ha una data cerchiata in rosso. Non è il 25 dicembre, non è Santo Stefano e neanche Capodanno, ma il 4 gennaio, obiettivo della sua tabella di marcia. Il francese, fermo ai box dal 23 settembre, punta a rientrare titolare con la Salernitana, alla ripresa del campionato dopo la sosta“.