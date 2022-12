Sei qui: Home » News » Brutte notizie per il Milan e per Pioli: l’esito degli esami di Origi

Il Mondiale in Qatar si è ormai concluso, dunque la ripresa del Campionato è sempre più vicina.

Il Milan, infatti, è al lavoro per preparare il proprio rientro in Serie A, che avverrà il 4 gennaio 2023, quando la squadra di Stefano Pioli tornerà in campo a San Siro per affrontare la Salernitana.

Nel frattempo, come riportato da Sky Sport, arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Maignan e su quello di Origi.

Per quanto riguarda Maignan, le notizie non sono molto positive. Il portiere, infatti, ha dovuto saltare oltre che gran parte della prima metà di stagione anche il Mondiale, a causa di un infortunio al polpaccio.

I tempi di recupero per quanto riguarda un possibile ritorno in campo del portiere rossonero si allungano ancora, una data o un tempo preciso non ci sono, ma le sue condizioni verranno rivalutate tra circa due settimane.

Maignan Origi Recupero

Milan, oltre a Maignan preoccupa anche Origi

Oltre a Maignan, Stefano Pioli, in questa fase di preparazione, dovrà fare a meno anche di Divock Origi.

L’attaccante belga, infatti, ha subito un problema muscolare di basso grade al bicipite femorale destro, e i controlli per lui sono previsti tra una settimana.

Difficile, quindi, poter immaginare il rientro dell’attaccante al rientro dalla sosta.

Tatiana Digirolamo