Maldini pronto a cambiare squadra? Vicino ad un club di Serie A!

Daniel Maldini, figlio della leggenda Paolo e nipote di Cesare, non ha trovato il minutaggio sperato nella sua avventura nello Spezia.

Fino ad ora, il classe 2001 ha collezionato a malapena 5 presenze in cui è riuscito a trovare solo per una volta la via del gol. Una rete storica, realizzata proprio davanti agli occhi di papà a San Siro in Milan-Spezia dello scorso 5 novembre. L’avventura con il club ligure, però, sembra giunta ai titoli di coda.

Maldini mercato

Maldini pronto ad una nuova avventura: il Monza in pole per il suo futuro

Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, l’avventura sotto gli ordini di Gotti sembra essere finita per Maldini.

Il Monza, infatti, è vicino all’approdo del centrocampista del Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Palladino ne apprezza molto le sue qualità nell’uno contro uno e crede possa essere una risorsa importante per la seconda parte di stagione. Chissà se la presenza di Galliani e Berlusconi in dirigenza possa aiutare per la consacrazione definitiva ad alti livelli del giovane predestinato.