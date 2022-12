Incubo Milan, non solo Maignan e Origi: altri due infortuni!

Quando si dice piove sul bagnato, a quanto pare all’interno dell’infermeria rossonera non c’è solo la preoccupazioni per l’infortunio di Mike Maignan e Divock Origi, che a quanto pare dovranno stare ancora fermi per un pò.

Stefano Pioli, potrebbe dover fare a meno di altri due giocatori in vista del ritorno in campionato del 4 gennaio, contro la Salernitana, a San Siro.

Messias Krunic Infortuni

Infortunati anche Messias e Krunic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sembrerebbero esserci problemi muscolari anche per Messias e Krunic, per entrambi, infatti, è stata programmata una risonanza, però nella settimana dopo Natale, quindi le loro condizioni non sono ancora certe ne tantomeno è certo il tempo necessario per riacquistare la giusta condizione per scendere in campo.

Dunque, sicuramente, non un bel regalo di Natale per il popolo rossonero, che vede diversi giocatori della propria rosa infortunati.

La squadra di Stefano Pioli non si avvicina nella migliore situazione possibile alla ripresa della stagione dopo la pausa per il Mondiale, infatti per il momento ha fuori: Ibrahimovic, Maignan, Florenzi, Messias, Origi, Tourè e Krunic, vedremo se ci saranno miglioramenti dopo Natale.

Tatiana Digirolamo