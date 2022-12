Il Milan ricorda Mihajlovic, i rossoneri con il lutto al braccio in amichevole

Da qualche minuto è arrivata la triste notizie della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. L’ex allenatore del Bologna, nel corso della sua carriera da allenatore, ha vissuto una piccola esperienza anche tra le fila del Milan.

I rossoneri, per omaggiare questo grande uomo, nell’amichevole contro il Liverpool (in programma alle ore 16:30) scenderanno in campo con il lutto al braccio. Un piccolo gesto per ricordare quello che è stato un calciatore prima ed un tecnico poi che ha fatto la storia del calcio italiano e non solo.

Un addio quello del serbo che ha scosso l’intero universo calcistico. Da oltre tre anni Sinisa stava lottando contro la leucemia, andando avanti sempre con grande forza e dedizione. Fino a qualche mese fa ha condotto il suo Bologna direttamente dalla panchina. In queste ore è arrivata quella notizia che nessuno avrebbe voluto sentire.

Sinisa Mihajlovic

Il cordoglio del Milan

Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha ricordato così Sinisa Mihajlovic:

“Il paradiso ha guadagnato un’altra leggenda. Ci mancherai molto, Siniša”.