Aouar al Milan a gennaio? Decisione presa dalla dirigenza!

In vista del mercato di gennaio, il Milan sta valutando alcune pedine che potrebbero fare al caso per la formazione di mister Pioli. Nelle ultime settimane diversi agenti hanno proposto ai rossoneri dei loro assistiti, alcuni di questi in scadenza. Su tutti c’è Houssem Aouar, centrocampista francese classe 1998, in scadenza di contratto con il suo Lione.

Il talento 24enne si era fatto notare in particolar modo dai massimi club europei nella scorsa annata. Poi ha vissuto dei momenti bassi, forse dati anche dalla sua contro volontà di giocare ancora con la squadra francese.

Maldini e Massara

La dirigenza del Diavolo composta dal duo Maldini-Massara ha però comunicato la propria decisione al suo entourage: nonostante la stima di Massara in particolare nei suo confronti, l’opzione che porta a lui è stata messa da parte. Una scelta già discussa con i suoi agenti, come riportato da calciomercato.com, a causa della presenza di più giocatori già in rosa con le stesse caratteristiche, quali De Ketelaere, Brahim Diaz e Adli.