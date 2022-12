Calciomercato Milan, 40 milioni dalla Premier League per un titolare di Pioli!

Mentre in Qatar va in scena il Mondiale, il Milan deve far fronte alla situazione rinnovi, soprattutto in vista di gennaio, mese in cui, come da consueto, si aprirà la finestra invernale di calciomercato.

Per la società rossonera, il rinnovo di Ismael Bennacer, oltre a quello di Leao, è una priorità.

Il centrocampista, in questa prima parte di stagione, ha dimostrato di essere un vero e proprio leader, spesso una scelta imprescindibile per Pioli.

Il giocatore, in questi giorni, ha lasciato l’agente Moussa Sissoko per affidarsi a Enzo Raiola, dunque la trattiva, che era iniziata un pò di tempo fa, ora dovrà ripartire con un procuratore diverso.

Milan Bennacer Chelsea

Chelsea, pronta l’offerta per Bennancer

Bennacer vorrebbe continuare in rossonero, ma con un nuovo contratto, lo stipendio, infatti non potrà essere inferiore a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Maldini e Massara, devono, quindi cercare di giocarsi bene le proprie carte, anche perché sul giocatore c’è già l’interesse di diverse società estere.

Secondo Sportitalia, infatti, il Chelsea lo apprezza molto e sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 milioni già nella sessione di mercato in programma a gennaio, per convincere i rossoneri a cedere il centrocampista.

Tatiana Digirolamo