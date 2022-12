Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, contatti continui con il Chelsea: spunta una nuova formula per il giocatore!

Sono giorni di riflessione in casa Milan. I rossoneri stanno facendo degli importanti ragionamenti in vista di gennaio dove, ricordiamo, comincerà la sessione internale di calciomercato e la priorità ovviamente è quello di ritornare in testa alla classifica.

Uno degli obiettivi principali di Maldini e Massara gioca in Premier League e adesso è impegnato al Mondiale con il Marocco: stiamo parlando del calciatore in forza al Chelsea, Hakim Ziyech.

Milan Ziyech Chelsea

La nuova formula del Milan

Il Milan, come ben sappiamo, sta seguendo Ziyech da quest’estate. Adesso, però, è pronto a far sul serio pur di portarlo in Serie A: secondo quanto riferito da La Gazzetta Dello Sport, i rossoneri vorrebbero offrire al Chelsea un prestito con diritto di riscatto.

Qualora la trattativa dovesse andare a buon fine, il Milan ha già fatto sapere a Ziyech che non gli andrebbe a dare i 6 milioni d’ingaggio che percepisce in Inghilterra. Il talento marocchino, infatti, è consapevole che venendo in Italia dovrà ridursi l’ingaggio di base.

Nicola Morisco