Milan direzione Dubai, sorride Pioli: partirà con il resto della squadra

Nella giornata di oggi è prevista la partenza verso Dubai, città dove il Milan ricomincerà una vera e propria preparazione in vista della ripresa del campionato, il 4 gennaio.

Lavoro personalizzato per Ibra: ci sarò anche lui a Dubai

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche Zlatan Ibrahimovic partirà regolarmente con il resto della squadra. Per lui previsto un programma di lavoro personalizzato: lo svedese proverà ad aumentare i carichi di lavoro, così da poter fare un punto sul suo recupero.

Ibrahimovic Milan Dubai

Insieme a lui partirà anche Alessandro Florenzi, out da inizio stagione a causa di un grave problema al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro in campo previsto per febbraio.

Stessa procedura anche per gli altri infortunati: Maignan, Calabria e Saelemaekers saranno con il resto del gruppo per la tournée.

Non ci sarà invece Dest, al rientro dal Qatar dopo aver disputato un ottimo mondiale con la sua nazionale. Il giocatore farà ritorno a Milanello. Presente invece Kjaer, che punterà a rifarsi dopo la delusione con la Danimarca.