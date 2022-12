ULTIM’ORA – Novità in casa Milan, annunciato il rinnovo della partnership con Emirates

Mentre Stefano Pioli continua il suo lavoro per preparare al meglio il ritorno in campo e la dirigenza rossonera monitora con attenzione il calciomercato e i possibili colpi su cui puntare, c’è tempo per pensare anche ad altro in casa Milan.

Infatti, la società rossonera ha annunciato questa mattina il rinnovo con il suo sponsor principale, ossia, Emirates.

L’accordo, celebrato a Dubai, porterà ai rossoneri un introito che supererà i 30 milioni di euro, più del doppio degli attuali 14 milioni.

Nell’occasione, inoltre, il club ha annunciato che il prossimo anno aprirà un suo ufficio a Dubai.

Il comunicato

La collaborazione, da oltre 15 anni, è una delle più note, rispettate e durature a livello globale in ambito calcistico. AC Milan e Emirates annunciano in data odierna il rinnovo della loro lunga partnership. Emirates continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, proseguendo un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni.

L’iconico logo “Fly Better” di Emirates continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra maschile in tutte le gare stagionali. Il marchio Emirates comparirà inoltre sulle maglie delle formazioni giovanili coinvolte nel progetto AC Milan Academy, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di condividere i valori positivi del calcio attraverso le iniziative delle Academy del Club.