Milan in ritiro a Dubai, Tomori suona la carica: l’ha detto sulla Salernitana!

Finite le vacanze dopo la prima parte della stagione, il Milan ha cominciato la preparazione in vista della ripresa del campionato a gennaio.

I rossoneri sono attualmente in ritiro a Dubai, dove resteranno per una decina di giorni circa per poi fare ritorno in Italia.

Nella giornata di oggi, il difensore Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della squadra, parlando delle sensazioni provate nell’aver ritrovato i compagni dopo la sosta: “È giusto aver avuto tempo di rilassarci e di recuperare, ma ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita. Non Non vedo l’ora di giocare a Salerno“.

“Siamo felici ed eccitati per allenarci. Qui il tempo è diverso da Milano” ha poi aggiunto.

Tomori su Arsenal e Liverpool: “Il modo migliore per prepararci”

Durante il breve ritiro a Dubai il Milan disputerà anche un mini torneo insieme ad Arsenal e Liverpool, considerato da Tomori come il migliore dei modi per preparare la ripresa: “Sappiamo bene che l’Arsenal sta facendo un buonissimo campionato in Premier League, conosco i loro giocatori e anche quelli del Liverpool. Giocare contro due squadre così è il modo miglior per noi per prepararci: loro sono forti, così noi possiamo riprendere ritmo e la mentalità vincente“.

