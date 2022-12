Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato Milan, non solo Real Madrid e Chelsea: spunta un’altra pretendente per Leao!

Continua a tener banco in casa Milan la situazione legata al rinnovo di Rafael Leao. Il calciatore portoghese, come ormai noto, ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ad oggi non è stato ancora raggiunto un accordo tra la società e il giocatore.

Su Leao, ovviamente, vista la qualità del giocatore, la concorrenza è tanta. Diversi sono i top club europei interessati all’attaccante, tra cui anche il Real Madrid e il Chelsea, pronti a far sul serio pur di strappare il talento portoghese dal Milan e dalla Serie A.

Calciomercato Milan, il Manchester United punta Leao

Secondo quanto riportato da Mirror, un’altra squadra della Premier League starebbe monitorando la situazione Leao-Milan.

Si tratta del Manchester United, i Red Devils vorrebbero Cody Gakpo, tuttavia, il PSV non lascerà andare il proprio attaccante per meno di 60 milioni.

La dirigenza dello United, starebbe valutando, quindi, qualcuno che, nel caso il colpo Gakpo non dovesse andare a buon fine, potrebbe prendere il suo posto.

Il profilo di Leao sarebbe, dunque, il più gettonato.

