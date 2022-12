Sei qui: Home » News » Milan-Liverpool, oggi l’amichevole: sorpresa in attacco per Pioli!

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal per 2-1, il cammino nella Dubai Super Cup del Milan continua: quest’oggi, la squadra di Pioli affronterà il Liverpool di Klopp alle ore 16.30.

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, oggi Marko Lazetic dovrebbe avere una chance dal primo minuto nell’amichevole che il Milan giocherà a Dubai contro i Reds

L’attaccante serbo ricoprirà il ruolo di punta nel 4-2-3-1 e avrà una grande occasione di mettersi in mostra contro avversari di spessore.

L’ex Dinamo Zagabria non ha avuto molto spazio nel corso del 2022, chiuso dalle grandi prestazioni dell’attacco rossonero. Per Lazetic quindi si tratta di un’occasione da non sprecare, per fare in modo che Pioli possa considerarlo una valida alternativa alle prime punte titolari

La squadra di Klopp dovrà fare a meno di diversi giocatori che sono stati impegnati ai Mondiali, mentre il Milan avrà molti dei titolari a disposizione, grandi assenti Leao e Giroud.

Dove vedere Milan-Liverpool

l match non verrá trasmesso in diretta tv su Sky. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 di Sky per abbonati DAZN), scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).