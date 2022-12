Milan pazzo di Giroud, si complica però il rinnovo: svelata la richiesta del giocatore

Continuano le trattative per il rinnovo di Oliver Giroud, la volontà del francese e del club rossonero è quello di proseguire il matrimonio assieme. Cambierà la tempistica per sedersi attorno a un tavolo e firmare. Perché se a inizio stagione si poteva pensare a un aggiornamento fra le parti a inizio 2023, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, adesso l’appuntamento sarà fissato magari già prima di Natale.

Giroud Milan rinnovo

Rinnovo Giroud, le cifre potrebbe cambiare

L’ingaggio che finora Giroud ha percepito in rossonero, ovvero 3.5 milioni più bonus, non si crede possa bastare. D’altronde i numeri dell’attaccante francese, 36 anni compiuti il 30 settembre, sono impressionati, ma soprattutto migliori di quelli della passata stagione, Giroud è già arrivato a quota 13 in 24 gare, così suddivise: 9 in 19 apparizioni col Milan e 4 in 5 presenze con la Francia. Gol, quelli con la nazionale, che gli hanno permesso di arrivare domenica sera col bellissimo sinistro vincente realizzato alla Polonia negli ottavi dei Mondiali a quota 52, ovvero uno in più di Thierry Henry precedente primatista con la maglia dei Bleus.

Ora Giroud potrebbe richiedere un leggere aumento, da decidere se sarà per uno o due anni, ma ad oggi “Oliviero” è tra gli attaccanti più determinanti d’Europa e del mondo. A riportarlo è Tuttosport.