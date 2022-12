Sei qui: Home » News » Si torna in campo, domani il Milan comincerà il ritiro invernale: il programma

Il Milan è pronto a preparare l’inizio della seconda parte di stagione. I rossoneri, infatti, cominceranno il 2023 subito con la trasferta di Salerno.

In vista del ritorno in campo, Stefano Pioli ha deciso che ci sarà una sorta di ritiro invernale dove avrà modo non solo di preparare la squadra al top della condizione, ma potrà valutare anche i tanti giovani della Primavera che ne faranno parte.

Milan Pioli

Domani si torna in campo: il programma del Milan!

Come riportato dal Corriere Dello Sport, il Milan si riunirà già nella giornata di domani per riprendere gli allenamenti. Nonostante le assenze di diversi big, mister Pioli comincerà la preparazione a Milanello prima dello step successivo.

Il 10 dicembre, infatti, il Milan partirà verso Dubai per proseguire la preparazione e sottoporsi anche a qualche test amichevole. Inoltre, ci saranno i rientri di alcuni infortunati: oltre ai ritorni di Calabria, Florenzi e Maignan, i rossoneri avranno nuovamente a disposizione anche Zlatan Ibrahimovic.

Nicola Morisco