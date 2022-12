Sei qui: Home » News » Calabria vicino al rientro: il piano di Pioli per recuperarlo in campionato

Il capitano rossonero Davide Calabria torna a disposizione di mister Stefano Pioli e punta la partita contro la Salernitana.

Il terzino del Milan avrebbe infatti svolto l’intero allenamento di ieri in gruppo. Si tratta della prima sessione che svolge con il resto della squadra da quando lo scorso 1° ottobre si è infortunato nella sfida in casa dell’Empoli.

Milan Rientro Calabria

Calabria punta Salernitana-Milan: rientro in campo nell’amichevole con il PSV

Pertanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, filtra fiducia da Milanello per un suo possibile impiego già a partire dalla prossima giornata di Serie A, la prima al rientro dalla sosta per i Mondiali in Qatar, che andrà in scena il prossimo 3 gennaio allo Stadio Arechi di Salerno.

Resta ancora da capire se il laterale difensivo classe ’96 potrà disputare la partita da titolare oppure da subentrante a gara in corso. La speranza del tecnico rossonero è certamente quella di poter contare su di lui addirittura dal primo minuto, ma la scelta definitiva verrà presa solo a ridosso della partita.

Nel frattempo, Calabria continuerà a lavorare con il resto della rosa per recuperare la miglior condizione atletica possibile. Mister Pioli ha previsto per lui anche un piccolo spezzone già nell’ultima amichevole contro il PSV, in programma per il 30 dicembre, così da permettergli di mettere minuti nelle gambe prima della ripartenza in Serie A.

Ruggero Gambino