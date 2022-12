Sei qui: Home » News » Reina sull’ex Milan: “Mi è bastato poco per apprezzarlo”

Tra i molti giocatori che hanno vestito la gloriosa maglia del Milan nel corso degli ultimi anni c’è anche Pepe Reina che ha militato in rossonero tra il 2018 e il 2020, dove ha sempre svolto il compito di vice Donnarumma.

Nell’arco della sua militanza rossonera, e in generale in tutta la sua carriera, Reina ha avuto modo di avere diversi allenatori e tra tutti quelli che lo hanno allenato Pepe ha speso parole al miele nei confronti di Rino Gattuso.

Il portiere ha infatti concesso un’intervista al Corriere della Sera, dove è tornato sul suo rapporto con Gattuso.

Reina Milan Gattuso

Reina:”L’ho apprezzato subito”, le parole su Gattuso

Queste sono state le parole del portiere spagnolo:

“I miei rapporti con i tecnici sono sempre stati improntati alla lealtà e direi che è stato bello confrontarsi con ognuno di loro. Sono legato a tanti e da chiunque ho ricevuto: da Aragones – che Dio l’abbia in gloria – a Guardiola, da Sarri a Del Bosque, da Benitez a Van Gaal c’è stato modo di avere dialoghi più o meno frequenti. Ma visto che lei mi obbliga a scegliere rigorosamente, le dico che punto su Gattuso: mi è bastato poco al Milan per apprezzarlo e pensare che un giorno, dovesse succedermi, mi porterò qualcosa di Rino in panchina”.

Andrea Mariotti