Milan, rinnovo in vista per il titolare di Pioli: fissato l’incontro con l’agente

Dopo aver trascinato il Milan alla conquista del suo diciannovesimo Scudetto a suon di reti pesanti, e dopo l’ottimo inizio di stagione con i rossoneri, Olivier Giroud continua a stupire tutti. Il numero 9 del Diavolo, dal giorno del suo approdo a Milano, ha ritrovato una seconda giovinezza, nonostante i 36 anni d’età.

Anche nel corso dei Mondiali in Qatar, il bomber ex Chelsea, è riuscito a rimpiazzare egregiamente Karim Benzema, costretto a dare forfait a pochi giorni dall’inizio della competizione. Attualmente, infatti, l’attaccante del Milan ha messo a referto ben 3 goal in 3 presenze, con una media realizzativa di una rete ogni 72 minuti.

Milan, operazione rinnovo per Giroud: resterà fino al 2025

Come dichiarato dallo stesso calciatore nelle ultime ore, l’intenzione è quella di restare in rossonero per puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi. Ovviamente, la volontà della dirigenza è la stessa della punta francese e, per questo motivo, non dovrebbe risultare particolarmente complicato trovare un accordo per il prolungamento del contratto.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, nonostante al momento non ci sia una vera e propria trattativa tra le parti, Giroud sa che resterà al Milan per le prossime due stagioni, con la firma sul rinnovo che dovrebbe arrivare nel mese di febbraio.