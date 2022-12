Sei qui: Home » Copertina » Leao non abbassa le pretese per il rinnovo: la motivazione

Il Milan continua a trattare i rinnovi di diversi giocatori in rosa, ma le negoziazioni con Rafael Leao sono ancora bloccate.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attuale situazione di stallo tra la dirigenza rossonera e l’entourage dell’esterno portoghese non accenna a smuoversi a causa della fermezza di quest’ultimo riguardo le proprie pretese

Milan Leao Rinnovo Richiesta

Difatti, Leao non intende scendere al di sotto della propria richiesta da 7 o 7,5 milioni di euro. La motivazione dietro tale scelta sarebbe sempre una: la multa che l’MVP della scorsa Serie A deve pagare con la sua ex squadra, lo Sporting Lisbona.

Tale sanzione, come già noto da parecchio tempo, ammonta a circa 19 milioni. Attualmente, l’attaccante sta già scontando parzialmente la pena attraverso il sequestro del 20% del suo stipendio percepito annualmente. Ragion per cui, il Milan dovrà fare uno sforzo economico maggiore, se vorrà arrivare in tempi brevi alla firma del nuovo accordo e chiudere definitivamente la questione.

Ruggero Gambino