Milan, segnali preoccupanti per il rinnovo di Leao: l’indiscrezione dalla Germania

Continua a tener banco la questione relativa al rinnovo con il Milan di Rafa Leao. Il portoghese, che nonostante il poco spazio riservatogli dal ct Santos è riuscito comunque a segnare 2 gol al suo primo Mondiale, continua ad attirare l’attenzione dei più grandi club.

Nonostante i segnali di fiducia lanciati da Casa Milan, il futuro del giovane attaccante resta tutto da scrivere. Secondo alcuni, però, Leao avrebbe già le idee piuttosto chiare.

Dalla Germania – Leao si allontana dal Milan: ci sono anche City e Real Madrid

Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport, infatti, Leao non sarebbe convinto di rinnovare il suo contratto con i rossoneri in scadenza a giugno 2024. Il Milan avrebbe già rifiutato un’offerta del Chelsea di circa 70 milioni di euro per il portoghese: per lasciarlo partire la dirigenza rossonera chiede i 150 milioni della clausola rescissoria.

Rinnovo Leao Milan

I Blues avrebbero avuto nuovi contatti con Maldini e Massari durante i Mondiali, ma non sarebbe l’unica big interessata. Sempre secondo Florian Plettenberg, infatti, anche Manchester City e Real Madrid starebbero seguendo da vicino il numero 17 rossonero.

Nelle prossime settimane gli agenti del giocatore incontreranno la dirigenza del Milan, e si capirà meglio cosa ne sarà del futuro del giovane fuoriclasse.