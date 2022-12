Milan, frenata Sportiello: l’Atalanta blocca tutto?

La questione portiere in casa Milan si fa man mano sempre più delicata.

Mike Maignan infatti non sembra star recuperare al meglio dall’infortunio e rischia di rimanere fuori per ancora diverso tempo e il secondo di Mike, Ciprian Tatarusanu, non ha del tutto convinto la dirigenza e la parte tecnica rossonera.

Per giugno è stato già bloccato Marco Sportiello dell’Atalanta, profilo molto gradito anche da Stefano Pioli, ma a causa dei problemi fisici del francese e dell’inaffidabilità del romeno la dirigenza rossonera sta pensando di portare il portiere italiano a Milano già dalla prossima sessione di calciomercato di gennaio ma sembra esserci un problema.

Milan Sportiello Calciomercato

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, l’Atalanta non sarebbe del tutto convinta di cedere il calciatore a gennaio e il problema non è di natura economica.

Sportiello è il secondo portiere di Musso e i bergamaschi non hanno poi in realtà un’altra seconda scelta per sostituire l’argentino e quindi non sono convinti di lasciar partire un elemento così importante.

Sicuramente le prossime settimane sapranno dirci di più.

Andrea Mariotti