Mirabelli rivela: “Ziyech ed un top del Barcellona sono stati molto vicini al Milan”

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente rossonero, attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo nel Padova.

La sua esperienza al Milan, seppur molto breve, è stata molto significativa ma, allo stesso tempo, povera di soddisfazioni. Recentemente, il ds, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW in cui ha svelato qualche retroscena di calciomercato.

Mirabelli senza peli sulla lingua: “Avevamo in pugno Ziyech ed Ansu Fati”

In merito alla campagna acquisti 2018, Mirabelli ha lasciato trapelare più di qualche rimpianto.

Di seguito le sue parole: “Ziyech fu vicino ai rossoneri? E non solo: avevamo individuato lui e Ansu Fati che era in scadenza e in quel momento non era nelle grazie del Barcellona. Se fosse rimasta quella proprietà lo avremmo preso“.

Queste sono dichiarazioni di un certo impatto dato che vanno a toccare due top player. In questo momento Ansu Fati veste la maglia numero 10 del Barcellona ed un suo sbarco a Milano risulta impossibile. Discorso diverso per il marocchino per il quale rimane sempre viva la trattativa con il club rossonero.