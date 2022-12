Mondiali, il Portogallo torna in campo: la scelta su Leao

Nella giornata di oggi volgeranno al termine anche i gironi G e H. Quattro gare che decreteranno la fine della fase a gruppi del Mondiale 2022, la quale ha già fatto vittime illustri come Belgio e Germania.

Da domani prenderanno il via gli ottavi di finale della competizione prima però scenderanno in campo per la terza giornata Corea del Sud e Portogallo tra le altre. Match nel quale sarà impegnato il rossonero Rafael Leao.

Rafael Leao Portogallo

Tocca a Leao

Fino a questo momento l’attaccante del Milan è subentrato in entrambe le occasioni dalla panchina, trovando anche la via del gol nella partita di esordio contro il Ghana. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere arrivato il suo momento. Il Portogallo, già matematicamente qualificato alla fase successiva, effettuerà un piccolo turnover.

Coppia a sorpresa

I lusitani potrebbero scendere in campo con un 4-4-2, con la coppia di attacco formata da André Silva e Rafael Leao. Il commissario tecnico Fernando Santos concederebbe così un turno di riposo a Cristiano Ronaldo e Joao Felix. Una scelta a sorpresa ma non troppo per una delle compagini destinate a fare un lungo percorso in Qatar.