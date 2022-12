Sei qui: Home » News » Non solo al Mondiale, novità in Serie A dal 4 gennaio!

Come accaduto per la prima volta nei Mondiali in Qatar, anche la Serie A si appresta da gennaio ad avere a disposizione una nuova tecnologia: si tratta del fuorigioco semiautomatico che è stato annunciato da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ai microfoni della Rai:

“Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio”.

Calcio&Finanza ha poi spiegato come quest’ultimo verrà utilizzato: “Il sistema del fuorigioco semiautomatico non prevederà un chip nel pallone, ma determinerà la posizione di “offside” grazie a 10-12 telecamere poste all’interno degli impianti che tracceranno ogni centimetro di campo e invieranno immagini a 50 frame al secondo.

Offside Mondiali

Un sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di tracciare praticamente in tempo reale il cosiddetto “scheletro” del giocatore in 29 punti differenti dando movimento e posizione del giocatore stesso sul campo oltre alla zona dalla quale il pallone è partito. Il tutto verrà stabilito in pochissimi secondi, 3/5″.