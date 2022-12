Nuova proposta del Milan, alzata l’offerta per il rinnovo di Leao: i dettagli

Il Milan farà di tutto per non vedersi scappare sotto gli occhi il talento di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da TMW, per limitare il più possibile il pressing delle big di Premier, i rossoneri avrebbero aumentato nuovamente l’offerta per il rinnovo del portoghese.

Offerta monstre per Leao: nessuno come lui nel Milan

Le cifre si aggirano sui 7 milioni di parte fissa più bonus. Concludere l’operazione però sarà tutt’altro che facile.

Leao Milan Rinnovo

Debito Sporting Lisbona, la posizione del Milan

Da limare ancora la spartizione del debito che spetterebbe a Leao nei confronti dello Sporting Lisbona, da un valore di 19 milioni di euro. Per convincere il calciatore, il Milan sarebbe disposto a pagare questa grande somma di denaro.

Nel nuovo contratto verrebbe poi inserita anche una clausola rescissoria, più alta di quella già presente nell’attuale accordo (dal valore di 150 milioni).

Al momento però non sono in programma nuovi incontri con il suo agente, Ted Dimvula. Nuovi contatti alla ripresa del campionato.