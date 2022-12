Sei qui: Home » Copertina » Nuovo stadio, il comune fa una richiesta a Inter e Milan: costerà 100 milioni in più!

La situazione legata al nuovo stadio di Milan e Inter è tutt’altro che ben delineata e definita. Sono continui, infatti, i colloqui che le due società portano avanti con il sindaco Sala e il Consiglio Comunale di Milano.

Nei giorni scorsi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata l’approvazione, non scontata, del Consiglio Comunale al progetto per il nuovo stadio, ma condizionata a determinate questioni.

Come sottolineato da Tuttosport, è stata fatta una specifica richiesta ad Inter e Milan, che le due società non avrebbero visto di buon occhio.

La richiesta è di aumentare il numero di posti a sedere a 70000, numero comunque molto inferiore agli attuali 80.018 posti. L’obiettivo del Consiglio Comunale è quello di tutelare i tifosi, per evitare prezzi troppo alti essendoci pochi posti, come è accaduto all’Allianz Stadium della Juventus.

Nuovo Stadio Milan Tifosi

Questo aumento di posti potrebbe comportare un aumento anche di capitale da investire, per una cifra pari a 100 milioni di euro.

Inoltre è stato richiesto maggior sviluppo per quanto riguarda il verde intorno allo stadio. Inizialmente doveva ricoprire il 18 per cento della zona riqualificata, successivamente si è alzato la soglia al 36, infine l’ultima richiesta è pari al 50 per cento.

Inter e Milan faranno le loro valutazioni, e poi decideranno se costruire la nuova Scala del calcio a Milano o in un comune limitrofo.