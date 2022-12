Il Milan sonda il talento della Ligue 1: la notizia

Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato.

Maldini e Massara sono già al lavoro per cercare possibili rinforzi in vista della seconda parte di stagione dove i ragazzi allenati da Stefano Pioli dovranno essere competitivi su tutti i fronti. Tra infortuni e stati di forma altalenanti, il Milan ha faticato sul fronte offensivo trovandosi spesso e volentieri con mancanza di soluzioni.

Openda, l’obiettivo del Milan

Maldini sulle tracce di Openda, il prezzo del cartellino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta monitorando con attenzione il profilo di Lois Openda, giocatore in forza al Lens.

L’attaccante classe 2000 ha fatto benissimo nella prima parte di stagione, tanto da convincere Roberto Martinez a convocarlo per il Mondiale in Qatar. Velocità fuori dal comune ed ottima finalizzazione: queste sono le caratteristiche principali che hanno convinto Maldini e Massara a sondare il terreno per il giovane talento.

Il prezzo dell’operazione si dovrebbe aggirare attorno ai 20 milioni di euro ma è molto difficile poter pensare che il Lens (2°in classifica in Ligue 1) si privi del proprio bomber a metà stagione. Verosimilmente la trattativa si svilupperà nel concreto la prossima estate.