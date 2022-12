L’Infortunio di Origi cambia i piani di mercato del Milan: la strategia di Maldini

Il Milan è alle prese con il tema rinnovi di tre calciatori importanti della rosa allenata da Stefano Pioli.

Si tratta di Bennacer, Leao e Giroud. Di seguito, il punto sulle trattative con i tre calciatori per il prolungamento del contratto.

Bennacer, Leao e Giroud: il punto sui rinnovi

Il rinnovo più caldo è quello di Bennacer: giorni fa è andato in scena il primo incontro con il procuratore e le parti contano di riaggiornarsi a stretto giro per trovare un accordo.

Per Giroud è stato fissato un incontro tra fine gennaio e primi di febbraio, ma esiste già una base d’accordo per il prolungamento di un’altra stagione, con opzione per la seconda.

Il rinnovo più spinoso è quello di Leao: il portoghese si trova benissimo al Milan e vorrebbe restare, ma resta il nodo legato alla multa da pagare allo Sporting Lisbona.

Foto: Getty Milan Origi Maldini Calciomercato Okafor

Calciomercato Milan, si lavora per un attaccante: piace Okafor

Non solo rinnovi, il Milan potrebbe muoversi a gennaio anche per un attaccante. Come riferito da Calciomercato.com, l’infortunio di Origi potrebbe far cambiare la strategia di mercato ai rossoneri.

La prima mossa sarebbe quella di bloccare la cessione (in prestito) di Lazetic, ma non è da escludere un colpo in attacco: a tal proposito, continua a piacere Okafor del Salisburgo.

Sembra, invece, più defilato Ziyech a causa delle richieste d’ingaggio elevate.