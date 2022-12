Panucci: “Sempre grato a Berlusconi e Galliani”, poi l’aneddoto su Sacchi

L’ex difensore del Milan, Christian Panucci, è intervenuto in diretta a “Sempre Milan”, trasmissione che va in onda sul canale Twitch ufficiale del club rossonero.

In carriera ha militato tra le fila del club meneghino dal 1993 al 1997, conquistando tra gli altri trofei anche una Champions League, una Supercoppa Europea e due scudetti.

Panucci: “Il Milan è il Milan”

Queste le parole di Panucci sul suo passato al Milan:

“Anche da parte mia c’è stata molta sofferenza dopo l’arrivo di Arrigo Sacchi, col quale adesso ho un rapporto splendido. Sarò per sempre riconoscente a Berlusconi e Galliani, lì ho conquistato due Scudetti, la Supercoppa, la Champions League. Sono diventato uomo, lì mi hanno trasmesso e ho fatto mia la cultura del professionismo. Un anno mi voleva l’Arsenal ma neanche me l’avevano comunicato, dunque ho capito che il mio tempo lì era finito. Poi sono andato a Madrid con Capello, quindi non è che posso lamentarmi. Ma il Milan è il Milan”.