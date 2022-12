Morte Pelé: la Serie A ha deciso di ricordarlo, ecco come

Circa 24h fa il mondo del calcio e non solo, è stato colpito dalla tragica e dolorosa notizia della scomparsa della leggenda brasiliana Pelé.

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC, ha fatto sapere che prima delle prossime amichevoli e delle gare della sedicesima giornata di Serie A, che riprendere tra 4 giorni, verrà osservato da tutte le squadre un minuto di silenzio per ricordare Pelé.

Di seguito il comunicato:

“In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni”.

Pelè Serie A Tributo

La Serie A ha deciso come ricordare Pelè

Il comunicato è stato accompagnato da un’immagine molto significativa relativa al gol messo a segno da Pelé proprio contro l’Italia nella finale dei Mondiali 1970 allo stadio Azteca, con uno stacco in elevazione che mandò fuori tempo il difensore azzurro Burgnich e non lasciò scampo ad Albertosi.

Pelè sarà ricordato da tutti come O Rey, oltre ad essere stato l’unico calciatore ad aver vinto per tre volte un campionato del Mondo, conquistati con il Brasile nel 1958, 1962 e 1970. Ha segnato ben 1281 gol in carriera e nel 1999 Pelé è stato nominato dalla FIFA ‘Calciatore del Secolo’.

Tatiana Digirolamo