Sei qui: Home » News » Novità per il Milan, Pioli ha un piano per rilanciare De Ketelaere!

In casa Milan, tra le tante cose, c’è un obiettivo importante, ossia, far esplodere Charles De Ketelaere. Il giovane talento è stato acquistato questa estate dopo una lunga ed estenuante trattativa, esempio di come Maldini e Massara, e non solo, puntassero su di lui.

La prima parte di stagione fino alla sosta per il Mondiale, però, non è stata all’altezza per il belga, anzi.

Nuovo ambiente, giovane età, hanno frenato il belga. Nonostante ciò, Martinez, ormai ex ct del Beglio, lo ha portato con sé in Qatar, ma senza fortuna.

Adesso, dunque, la priorità è quella di farlo rendere al massimo anche perché le potenzialità le ha, eccome se le ha.

Dopo aver raggiunto i compagni in rossonero nella giornata di ieri, si è subito allenato, mostrando tanta voglia e la volontà che lui stesso vorrà dare una sterzata alla sua stagione e alla sua carriera.

Pioli ha deciso: De Ketelaere più vicino alla porta

Getty Images, De Ketelaere, Milan, Pioli

Stefano Pioli sa di avere in rosa un giocatore dal potenziale alto, ossia De Ketelaere, ma adesso toccherà al mister farlo rendere al massimo.

Oltre ai colloqui motivazionali tra i due, avvenuti anche ieri, c’è bisogno di una soluzione pratica e il mister sembra averla.

Infatti, stando a quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe pensando ad una mossa tattica per il fantasista belga.

L’idea è quella di avanzare il raggio d’azione del classe 2001, “più vicino alla porta avversaria, meno vincolato a obblighi tattici“, scrive la rosea.