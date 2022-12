Milan, riprendono gli allenamenti: Pioli studia un nuovo modulo!

Stefano Pioli ha preparato con cura il plano lavoro di queste settimane, nella seconda parte di stagione vuole u n a squadra brillante, pronta alla rincorsa sul Napoli.

Anche durante la pausa sono state continue le riunioni con lo staff. Tra la ripresa di oggi, a Milanello, e il ritiro negli Emirati, il tecnico lavorerà per una squadra brillante da subito. A Dubai le sedute saranno prevalentemente al mattino, con qualche giorno di doppio allenamento.

Pioli Modulo Milan

Pioli pensa al 4-3-3

La vera novità, però, è nella mente di Stefano Pioli e del suo staff. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore rossonero starebbe pensando seriamente al passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il tridente puro, infatti, con Diaz largo a destra, aveva dato ottime risposte nelle ultime partite di campionato.

In ogni caso, il modulo con tre trequartisti non verrà completamente dimenticato. Molto probabilmente vi sarà un’alternanza tra le due tipologie di formazione che in questo momento si addicono meglio alle caratteristiche della rosa rossonera.