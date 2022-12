Sei qui: Home » News » Pioli riceve il Premio Gentleman e rivela: “Mondiali? Tifo per loro”

È arrivato un altro riconoscimento speciale per Stefano Pioli. Oggi pomeriggio, nella sede della Lega Serie A, l’allenatore del Milan ha ricevuto il Premio Allenatore Gentleman FairPlay 2021-2022 intitolato a Gigi Simoni.

Dopo aver ritirato il premio, consegnatogli dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata e dai familiari di Simoni, Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole riportate da calciomercato.com:

“La vittoria dello scudetto mi e ci ha portato tanti riconoscimenti. Sono orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio, perché Gigi Simoni è sempre stato un punto di riferimento e non può che farmi piacere che qualcuno pensi che io possa avere, anche in minima parte, questi valori“.

Che effetto le fa essere stato votato dagli allenatori di Serie B?

“Quando i tuoi colleghi riconoscono certe qualità e certe caratteristiche è molto gratificante, perché conoscono le difficoltà e la complessità del nostro lavoro“.

Che ricordo ha di Gigi Simoni?

“Da avversari ci siamo incontrati solamente in Salernitana-Napoli. Lui era più grande, più esperto e più maturo. Mi è sempre piaciuto il suo stile: coerente, rispettoso ed educato con idee calcistiche di alto livello. Perché solo così fai una carriera come la sua“.

Come trasmette questi valori?

“Sono stati i miei genitori a inculcarmi questi valori. Ora alleno una squadra vincente ma giovane, e so che i giovani non hanno bisogni di sermoni, ma di esempio e io cerco di essere nel mio piccolo un esempio di passione e di affidabilità per farci essere ciò che siamo“.

Chi vince i Mondiali?

“Tifo i miei giocatori, quindi spero Francia. Li sento dopo le partite, se no sono cavoli per loro… Voglio lasciarli il più tranquilli possibile, tutti stanno rispettando questa regola“.