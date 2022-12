Pioli ricorda Mihajlovic: “Sinisa è stato un esempio di forza”

Gli ultimi giorni sono stati tragici per il mondo del calcio ,e dello sport in generale, a causa delle morti di volti importantissimi come Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti.

Questa mattina a Roma si sono svolti i funerali dell’ex allenatore del Milan tra l’enorme commozione di tutti i presenti che sono accorsi in moltitudine per dare l’ultimo saluto all‘ex calciatore tra le altre anche di Inter e Lazio.

Stefano Pioli ha più volte fronteggiato Sinisa in carriera e anche ha voluto ricordarlo con delle parole rilasciate a Sky Sport.

Milan Pioli Mihajlovic

Queste sono state le parole del tecnico emiliano:

“L’ho incontrato tante volte, anche se poi non ho mai avuto modo di approfondire questa conoscenza. Ci affrontiamo da avversari e ci salutiamo prima e dopo le partite per pochi minuti. Sinisa è stato un esempio di coraggio e di tenacia di affrontare una situazione così complicata. Tutte queste manifestazione di affetto vogliono dire che il valore dell’uomo era alto. Ha lasciato un segno di forza, è stato un uomo che ha portato e ha avuto grande rispetto”.

Andrea Mariotti