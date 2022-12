Pobega sulla possibilità di una seconda squadra del Milan: “Potrebbe aiutare molto”

Tommaso Pobega, dopo una serie di prestiti in giro per l’Italia, ha fatto ritorno al Milan, squadra in cui è cresciuto a livello di settore giovanile.

A suon di ottime prestazioni sta sempre più trovando la fiducia di mister Stefano Pioli, il quale lo apprezza per la sua duttilità e i suoi movimenti senza palla. Fino ad ora il centrocampista classe 1999 ha collezionato 15 presenze stagionali impreziosite da una rete in Champions League.

Tommaso Pobega intervista

Pobega sul progetto seconda squadra: “Sarebbe molto utile”

Nella giornata odierna è uscita su Numero Diez la sua intervista in cui Pobega ha espresso la sua opinione riguardo a molteplici tematiche quali la creazione di una seconda squadra.

Questo il pensiero del centrocampista in merito: “Posso dire che il mio percorso è stato formativo, dal primo anno sono stato in un gruppo di adulti con molta esperienza che mi hanno dato tanto. Senza dubbio, però, mettere in campo diversi giovani in un campionato già professionistico, in cui affronti diverse squadre con giocatori più forti e più esperti aiuta. Una seconda squadra potrebbe aiutare molto“.

Negli ultimi mesi si è parlato molto riguardo a questa opportunità, bisogna ora vedere se ci saranno aggiornamenti in merito.