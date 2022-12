Sei qui: Home » News » Portogallo, il ct Santos su Leao: “È in difficoltà per un motivo”

Continua il cammino del Portogallo nei Mondiali in Qatar. La squadra di Cristiano Ronaldo, qualificatasi alla fase ad eliminazione diretta con una giornata d’anticipo, affronterà domani sera la Svizzera agli ottavi di finale.

Brillano le stelle portoghesi, un po’ meno Rafa Leao. L’attaccante rossonero non ha mai giocato nell’11 titolare nelle prime tre partite, e nonostante il gol segnato al primo tocco nell’esordio Mondiale fatica a trovare il giusto spazio.

Il ct Santos su Leao: “Ha potenzialità enormi, ma sta vivendo delle difficoltà”

Il ct del Portogallo Fernando Santos, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida negli ottavi contro la Svizzera, ha parlato così della stella del Milan:

“Ha potenzialità enormi. Avrà una grande carriera ma sta vivendo le normali difficoltà che ha un giocatore che nella sua squadra di club gode di una certa libertà e non è chiamato a bilanciare il gioco. Ha fatto uno sforzo fantastico, ma ci sono giocatori che spiccano in alcune squadre e in altre no. Questo non toglie nulla alle sue qualità e alla fiducia che ho in lui”.