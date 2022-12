VIDEO – Goleada Portogallo, la rete di Leao fa impazzire i tifosi!

È andata in scena questa sera la sfida tra Portogallo e Svizzera, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar.

Dopo aver superato il girone in maniera agevole, i lusitani si sono trovati ad affrontare la squadra allenata da Yakin, arrivata seconda nel gruppo con Brasile, Serbia e Camerun.

Mondiali, il Portogallo dilaga contro la Svizzera: a segno anche Leao

Portogallo-Svizzera, Leao, goal

Santos sorprende tutti e spedisce in panchina Cristiano Ronaldo, preferendogli Gonçalo Ramos. La mossa del ct portoghese, però, ripaga alla grande. Al minuto 17, infatti, è proprio l’attaccante del Benfica ad andare a segno, portando così in vantaggio la Seleção das Quinas.

A 10 minuti dall’intervallo arriva anche la rete del raddoppio, siglata dal trentanovenne Pepe sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ad inizio ripresa il copione non cambia, con il Portogallo che dilaga grazie alle due reti di Ramos ed al gol di Raphael Guerreiro, intervallate dal gol della bandiera di Akanji.

Sul punteggio di 5-1 arrivano i primi cambi tra i lusitani, con Fernando Santos che concede soltanto 3 minuti più recupero a Rafael Leao. Tanto basta, però, all’attaccante rossonero per mettere a segno la sua seconda rete in questo Mondiale, grazie ad uno splendido tiro a giro sul secondo palo.

Questo il video della rete dell’ala del Milan: