PSV-Milan, infortunio per il rossonero: costretto a lasciare il campo

Non si conclude al meglio il 2022 del Milan. Gli uomini di Stefano Pioli, infatti, hanno perso la terza amichevole consecutiva prima della ripresa del campionato. Dopo le sconfitte con Liverpool e Arsenal, è arrivata anche la debacle contro il PSV Eindhoven per 3-0.

Match a senso unico dall’inizio alla fine, con i rossoneri che non hanno mai impensierito seriamente la retroguardia degli olandesi.

La squadra di Van Nistelrooy si è subito portata in vantaggio dopo 8 minuti con la rete di Til, a cui poi ha fatto seguito la doppietta del gioiellino classe 2002 Noni Madueke, che ha incantato il pubblico del Philips Stadion con le sue prodezze.

Psv-Milan, infortunio alla spalla per Ballo-Tourè

Psv-Milan, infortunio, Ballo-Tourè

Come se non bastasse, però, nel finale di gara, al minuto 90, è arrivato anche un infortunio per i rossoneri.

Dopo un contrasto di gioco, infatti, Ballo-Tourè è caduto rovinosamente sulla spalla destra, ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma il senegalese è uscito molto dolorante dal terreno di gioco.