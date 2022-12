Ravanelli sicuro: “Il Milan può ancora emergere, dipende da Inter-Napoli!”

Una Serie A ipotecata dal Napoli di Spalletti dopo appena 15 giornate, 41 punti conquistati sui 45 disponibili, grazie a tredici vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Il Milan di Pioli rincorre, in seconda posizione, a otto lunghezze di distanza.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Juventus ha commentato così, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, la situazione relativa alla lotta Scudetto in Serie A.

Le sue dichiarazioni:

“Lotta Scudetto? La classifica dice che la squadra di Spalletti sia la grande favorita per lo scudetto, ma non ha già vinto. In tal senso la prossima giornata sarà importante, quasi decisiva. Il Napoli sfiderà l’Inter a San Siro: vincendo manderebbe un segnale probabilmente definitivo, perdendo darebbe invece speranza a tutte le inseguitrici“.

“Avversario più pericoloso? Dal secondo al quinto posto la classifica è davvero corta, quindi secondo me, se il Napoli rallenta, possono ancora emergere tutte. Milan, Juventus, Inter e Lazio. Il campionato è ancora molto lungo. E c’è stata questa sosta invernale anomala, che non c’era mai stata prima. Dipenderà anche da chi carburerà prima“.