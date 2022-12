Pioli può sorridere, tornerà con la Salernitana

Il Milan è pronto a riabbracciare un titolarissimo in vista della trasferta di Salerno, partita di rientro dopo la sosta per il Mondiale.

I rossoneri si trovano in questo momento ancora a Dubai per concludere la prima parte di preparazione in vista della seconda parte di annata.

Maignan campo rientro

Maignan pronto al recupero, titolare a Salerno?

Mike Maignan è uno dei leader di questo Milan. Arrivato nell’estate 2021, la società gli ha affidato il duro compito di sostituire Donnarumma e, a suon di parate decisive, è da tempo entrato nei cuori della tifoseria.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il portiere francese ha smaltito il problema al polpaccio sinistro e partirà da titolare nell’amichevole del 30 dicembre contro il Psv.

Il test contro la squadra olandese sarà essenziale per capire le reali condizioni fisiche di Maignan e valutare la sua presenza dal primo minuto nella trasferta di Salerno del 4 gennaio.

Il mese di gennaio presenterà già ai rossoneri la possibilità di vincere un trofeo: il 18 gennaio si giocherà la Supercoppa contro l’Inter.