Rinnovi Milan, Di Marzio rivela: “Il Milan conta di farlo per convincere Leao”

Non solo testa al rientro in campo e al calciomercato per il Milan, ma anche ai rinnovi di alcuni rossoneri.

Paolo Maldini e Fredric Massara, infatti, stanno lavorando al prolungamento di contratto di alcuni giocatori cardine dello scacchiere di Stefano Pioli.

Su tutti spiccano i nomi di Ismael Bennacer, Olivier Giroud e Rafael Leao. Se per il primo, in scadenza nel 2024, si è vicini alla chiusura, salvo soprese, con un prolungamento di contratto fino al 2027 e adeguamento dell’ingaggio a 4 milioni e per il secondo la sensazione è che si possa chiudere a breve, per l’esterno portoghese c’è ancora una situazione di stallo.

rinnovo leao: il Milan può convincerlo grazie a bennacer e giroud

In un articolo sul Corriere della Sera, Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato a SkySport, ha analizzato la situazione in casa Milan in vista di gennaio.

Sull’argomento rinnovi, Di Marzio dice: “Maldini e Massara contano di chiudere a breve con Bennacer e Giroud per allungare i rispettivi matrimoni, convincendo magari anche Leao a continuare insieme“.

In casa Milan la speranza è che il forte attaccante portoghese continui ad indossare la maglia rossonera ancora per molto, ma le big europee continuano a seguirlo con molto interesse