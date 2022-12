Accordo vicino, un titolarissimo di Pioli pronto a rinnovare con il Milan

In casa Milan continua la preparazione in vista del rientro in campo. Nel frattempo, bisogna pensare anche al mercato e ai rinnovi. In riferimenti a quest’ultimi, c’è da considerare la situazione di Ismael Bennacer, diventato un elemento fondamentale di questo Milan.

Il centrocampista algerino ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024, ma i rossoneri, visto anche il numero elevato di squadre interessate a lui, vogliono prolungargli il contratto il prima possibile.

A quanto pare, secondo La Gazzetta dello Sport, il suo contratto è prossimo al prolungamento.

Fino a qualche tempo fa, in realtà c’era il sospetto che Bennacer potesse dire addio al Milan. Il

cambio di agente e l’ingresso nella squadra di Enzo Raiola, infatti, avevano aumentato i sospetti.

Adesso, però, “la firma può essere imminente“, scrive il quotidiano milanese.

Rinnovo Bennacer, pronti 4 milioni a stagione

Getty Images, Bennacer, Milan, rinnovo

Dunque, sempre più vicino il prolungamento di contratto per Ismail Bennacer. Il centrocampista ad ora guadagna un milione e mezzo di euro, ma il nuovo accordo, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarà di 4 milioni più bonus.

Con il ritorno della squadra a Milano, precisamente mercoledì, ogni giorno sarà buono per incontrare l’agente del giocatore e approfondire gli ultimi dettagli.