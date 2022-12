Milan-Bennacer, ci siamo: i dettagli del rinnovo!

Se da un lato Stefano Pioli è concentrato a preparare al meglio i suoi uomini in vista del ritorno in campo, dopo la sosta a causa del Mondiale in Qatar, dall’altro la dirigenza rossonera è attenta alle occasioni si mercato ma anche ai rinnovi.

Tra i giocatori in scadenza, ma vicini al rinnovo c’è Ismael Bennacer, sempre più perno centrale di questo Milan.

“Si respira grande fiducia attorno al rinnovo del contratto di Ismael Bennacer“, si legge questa mattina sul Corriere dello Sport.

Dopo l’ultimo incontro in sede è molto più vicino il prolungamento del contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2027.

Rinnovo bennacer sempre più vicino: 4 milioni dino al 2027

Getty Images, Bennacer, Milan, rinnovo

Milan-Bennacer ancora insieme? Sembra proprio di sì. L’ottimismo è cresciuto grazie alla nuova proposta economica fatta al centrocampista algerino.

Nonostante l’interesse di diversi club europei, come Liverpool e Arsenal, il giocatore vorrebbe continuare a giocare a Milano.

Le cifre, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, dovrebbero aggirarsi sui 4 milioni di

euro, con l’aggiunta di bonus, si potrebbe chiudere a breve.