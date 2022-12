Rinnovo Bennacer, il Milan ha fatto la sua offerta: le ultime

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e, oltre a puntellare la rosa con alcuni acquisti per restare in corsa per lo Scudetto, il Milan deve pensare a quelli che sono rinnovi fondamentali per il club, Leao e Bennacer su tutti.

Leao-Bennacer, i tifosi non vogliono un Donnarumma-bis

I due giovani gioiellini dei rossoneri sono sotto gli occhi di tutta Europa, grazie al contributo super che hanno dato al Milan per la vittoria del suo diciannovesimo Scudetto. I due, si sono presi il cuore dei tifosi, che a loro volta vogliono evitare altre perdite a parametro zero come Gianluigi Donnarumma, Franck Kessié e Hakan Calhanoglu.

Rinnovo Bennacer Milan

Rinnovo Bennacer, l’esperto di mercato svela le cifre!

Il noto esperto di calciomercato Nicolò Ceccarini è intervenuto a Tuttomercatoweb in merito al rinnovo del centrocampista algerino, facendo presenti le cifre che il Milan ha offerto, senza escludere una partenza:

“Il club rossonero ha pronta una proposta di rinnovo fino al 2027 con stipendio intorno ai 4 milioni. Il centrocampista tra l’altro ha diversi estimatori in Premier League, l’Arsenal su tutti”.