Rinnovo Emirates-Milan, l’annuncio: “Abbiamo una strategia di crescita molto chiara”

Oggi è arrivato l’annuncio del rinnovo della partnership tra Emirates e il Milan, questo accordo tra le due società durava da ben 15 anni ed ha accompagnato i rossoneri nella rinascita del club negli anni passati che è culminata con la vittoria dello Scudetto nella passata stagione.

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer, ha commentato così il rinnovo della partnership subito dopo l’annuncio:

“Il nuovo accordo è molto importante. Emirates è uno dei nostri partner più grandi e sono con noi dal 2007. L’avventura continua e siamo immensamente orgogliosi di ciò. È una delle partnership più lunghe nel mondo del calcio. Abbiamo tantissimi valori in comune. Essere qui, oggi, a Dubai, annunciando questa nuova partnership, è un qualcosa di cui siamo veramente orgogliosi. Emirates è la compagnia aerea più grande del mondo che continua a crescere. Noi siamo uno dei club più grandi al mondo, anche noi in crescita, e per essere in grado di competere nel mondo calcistico abbiamo bisogno di partner forti. Continueremo a crescere insieme. Il Milan ha visitato Dubai quattro volte in meno di un anno e questo dimostra l’importanza della regione. Noi crediamo fortemente di avere una fanbase fenomenale qui, con un potenziale di crescita. E una testimonianza di ciò è l’apertura di un ufficio: nel primo trimestre del 2023 saremo il primo club di calcio al mondo ad aprire un ufficio a Dubai. Abbiamo una strategia di crescita molto chiara. Forza Emirates e forza Milan!”.