Maldini vuole quadruplicare il contratto a Leao: la cifra offerta per il rinnovo!

La dirigenza del Milan, acquistando tre anni e mezzo fa dal Lille, per 23 milioni di euro, Rafael Leao, ha semplicemente fatto un colpo di mercato incredibile.

Oggi Rafael Leao ha, come minimo, quadruplicato il suo valore di mercato. Maldini e Massara non hanno intenzione di sedersi al tavolo per ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro.

Il problema consiste nella difficile trattativa per il rinnovo di contratto. L’interesse di molte big, Chelsea su tutte, sta facendo tentennare Leao, che a Milano si trova molto bene ma non disprezza l’idea di cambiare aria.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, il Milan ha fissato un nuovo incontro con l’avvocato Ted Dimvula, che avverrà nel nuovo anno.

Maldini offrirà 7 milioni a stagione a Leao, quadruplicando l’attuale contratto, in scadenza nel 2024, pari a 1.4 milioni.

Inoltre il Milan si offrirà di aiutare il portoghese nella causa con lo Sporting, in cui Leao ha perso, e dovrà risarcire al club di Lisbona ben 16.5 milioni di euro.