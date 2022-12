Svelata la volontà di Leao sulla proposta di rinnovo del Milan!

Ormai dai mesi il pensiero principale della dirigenza rossonera rimane quello legato al rinnovo di Leao.

Come ben sanno tutti, l’MVP dello scorso campionato andrà in scadenza il 30 giugno 2024 ma, nonostante ciò, l’accordo per il prolungamento non è ancora arrivato. La volontà di Maldini e Massara rimane quella fare tutto il possibile per cercare di convincere a rimanere il portoghese a Milano.

Rinnovo Leao

Leao vuole rimanere in rossonero: manca però ancora l’accordo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Rafael Leao sarebbe propenso a prolungare la propria permanenza a Milano.

Il classe 1999 guadagna in questo momento 1,5 milioni all’anno e, con il nuovo contratto la cifra diventerebbe quattro volte più alta. Il Milan, infatti, ha messo sul piatto una proposta di rinnovo quinquennale a 6/6,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore è molto riconoscente al Diavolo e, inoltre, si trova molto bene con i compagni e nel capoluogo lombardo.

Gennaio potrebbe essere il mese della verità, quello in cui i dirigenti rossoneri faranno un nuovo tentativo per arrivare finalmente ad un accordo.