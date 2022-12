Ritiro Dubai, Pioli carica il Milan: il gesto prima dell’allenamento

Si sta per concludere la tournée del Milan a Dubai, oggi infatti sarà l’ultimo giorno nella città asiatica per i ragazzi di Stefano Pioli che dovranno iniziare a preparare l’imminente ritorno del campionato a Salerno dove i rossoneri giocheranno il primo match post mondiale all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola.

Il nuovo inizio del campionato segnerà per i rossoneri l’inizio della rincorsa al Napoli che è saldo al primo posto in classifica da ormai inizio campionato.

Tutti i rossoneri credono, e sperano, in una nuova conquista dello scudetto ma tra tutti i componenti dell’ambiente Milan è proprio Stefano Pioli colui che crede maggiormente alla rimonta per il ventesimo scudetto.

Milan Pioli Scudetto

Per testimoniare tutto questo e per dare ancora un nuovo infuso di carica alla sua squadra, stando a quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli, prima dell’inizio della sessione di allenamento pomeridiano, ha chiamato a raccolta in mezzo al campo tutta la squadra, compresi gli infortunati, lo staff tecnico, quello medico e i fisioterapisti per un breve discorso motivazionale.

Andrea Mariotti