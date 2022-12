Ritiro Dubai, Tatarusanu carica il Milan: lo ha detto sul campionato!

Tutte le squadre stanno riaccendendo i motori in vista dell’ormai vicina ripresa del campionato che per il Milan sarà all’Arechi di Salerno contro la Salernitana di Davide Nicola.

Per prepararsi al meglio in vista della ripresa della Serie A, il Milan è da poco partito per la tournée a Dubai che vedrà protagonisti i rossoneri insieme ad altre squadre per ritrovare al meglio la condizione e per sperimentare anche qualche novità.

Uno dei protagonisti, in positivo e in negativo, della stagione è stato Ciprian Tatarusanu che oggi ha parlato di vari aspetti a Milan Tv.

Milan Tatarusanu Intervista

Tournèe Milan, le parole di Tatarusanu

Il portiere si è in primis esposto sul ritiro di Dubai:

“Qui fa molto più caldo che a Milano. Dobbiamo adattarci in fretta a queste temperature”.

Il calciatore ha poi continuato parlando della ripresa del campionato:

“Ci siamo riposati, ma ora abbiamo ricominciato. Dobbiamo dare il massimo in vista della ripresa del campionato”.

Il rossonero ha poi parlato degli allenamenti e dei prossimi impegni:

“Non cambia il modo di allenarsi in base alla temperatura. Bisogna solo adattarsi in fretta. Arsenal e Liverpool sono due squadre forti, saranno dei bei test per noi. Speriamo di fare grandi partite”.

Andrea Mariotti